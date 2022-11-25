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НовостиОбщество25 ноября 2022 10:35

Губернатор отправит гуманитарную помощь от жителей Ставрополья

Люди собрали припасы
Данил Юрков

Жители Ставрополья собрали гуманитарную помощь для бойцов-участников специальной военной операции. С просьбой об отправке они обратились к губернатору на прямой линии.

— Все отправим, оставьте номер телефона. Я приеду, заберу – мы отправим любую помощь военнослужащим, – сказал глава региона.

Военнослужащие получат региональную и федеральную помощь, а также гуманитарную поддержку от жителей Ставрополья. Глава региона сообщил, что к нему можно обращаться по любому факту сбора помощи для военнослужащих на спецоперации.