В Моздок со Ставрополья отправится проверка снаряжения мобилизованных

Со Ставрополья отправится проверка снаряжения мобилизованных в Моздок после жалобы губернатору края на прямой линии. Чтобы разобраться в проблеме, глава региона поручит группе проверить состояние снаряжения военнослужащих.

— Здесь конечно частный вопрос. Кому чего не хватило. И откуда человек пришел. Потому что эту работу мы на протяжении трех недель мы решили потратили достаточное количество денег, – сообщил глава региона на прямой линии.

Также на прямой линии с губернатором было сказано, что бойцам-участникам спецоперации на данный момент выплатили 2 млрд рублей.