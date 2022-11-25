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НовостиОбщество25 ноября 2022 10:53

Ставрополье предложит приостановить начисление кредитных процентов военнослужащим

Об инициативе на прямой линии рассказал губернатор Ставрополья
Данил Юрков

На федеральный уровень отправится ставропольская инициатива о том, чтобы приостановить начисление кредитных процентов для бойцов-участников специальной военной операции. Об этом на прямой линии рассказал губернатор.

— Собирались недавно с банками, продолжают начислять проценты. Я уверен, что это совершенно не верно. Будем решать вопрос, – сказал глава региона.

Также на прямой линии глава региона сообщил о том, что даже дети разведенных родителей, один из которых находится на спецоперации, могут пользоваться льготами. Обстоятельства не мешают этому.