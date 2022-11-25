Ставропольцев приглашают в новый магазин мобильных приложений

МТС запустила бета-версию AppBazar для ОС Android. Она может стать заменой зарубежных магазинов приложений как для отечественных, так и иностранных разработчиков, которые смогут здесь размещать, продвигать и монетизировать свои сервисы, получив доступ к потенциальной аудитории более 40 миллионов абонентов МТС на ОС Android.

Среди других преимуществ цифрового базара - возможность продвигать приложения в рамках программы лояльности среди пользователей экосистемных продуктов МТС, оплачивать приложения и подписки в один клик с мобильного счета или банковской карты. Кроме того, разработчикам обеспечивается быстрая комплексная проверка приложений на уязвимость.

Площадка уже работает в тестовом режиме, а старт ее коммерческого запуска намечен на начало 2023 года.

Кстати, новым магазином приложений могут пользоваться абоненты всех российских операторов мобильной связи, авторизуясь по номеру телефона. В AppBazar для скачивания уже доступно около 100 приложений от более чем 50 компаний - приложения некоторых магазинов, почты, сайтов по поиску работы, а также приложения МТС.