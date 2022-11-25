В Кировском округе Ставрополья нашли старые мины

Возле бывшей воинской части в поселке Комсомолец Кировского округа Ставропольского края обнаружили старые мины. На место быстро вызвали специалистов, чтобы обеспечить все меры безопасности. Правда, потом оказалось, что это муляжи.

— Были быстро приняты все необходимые меры безопасности, вызвали специалистов. Мины проверили, выяснилось, что они учебные. По сути, это муляжи, угрозы не представляют. Проводятся необходимые мероприятия. Ситуация на контроле, – сообщил в своих социальных сетях губернатор Ставропольского края.

Также глава региона вчера, 24 ноября, отправился в Херсонскую область, чтобы передать награды и гуманитарную помощь бойцам-участникам специальной военной операции. К солдатам приехали тепловизоры, квадрокоптеры и другие вещи, которые понадобятся им во время службы.