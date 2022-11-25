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НовостиОбщество25 ноября 2022 13:00

Сотрудники СтГАУ отправили в Херсонскую область 300 горелок

Материальную помощь купили на собранные сотрудниками средства
Артем ВЛАДИМИРОВ
Артем ВЛАДИМИРОВ
Фото: СтГАУ

Фото: СтГАУ

Врио ректора Ставропольского аграрного университета Владимир Ситников отправил участникам спецоперации материальную помощь, купленную на пожертвования сотрудников. Об этом рассказала пресс-служба вуза.

Преподаватели и работники СтГАУ сами проявили инициативу по сбору средств. На эти деньги купили 300 горелок и 800 запасных газовых баллонов. Во время визита в Херсонскую область Ситников передал груз и напомнил бойцам об указе президента России от 9 мая 2022 года, по которому детям участников СВО дают квоты на поступление в вузы.

Фото: СтГАУ

Фото: СтГАУ

- Еще раз хочу напомнить 10% от общего количества бюджетных мест отдано детям участников СВО. Если, к сожалению, военный погиб при выполнении государственной задачи или остался инвалидом, его ребенок имеет право зачисления в вуз без вступительных испытаний, - пояснил Ситников.