Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 ноября 2022 13:10

Строительство многоэтажки в Ессентуках отменили из-за найденных нарушений

Информация об объекте не соответствовала реальности
Данил Юрков
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Прокуратура города Ессентуки провела проверку строительства многоэтажного здания, расположившегося в курортной зоне города. Оказалось, разрешенный проект на строительство отличатся от того, что собираются строить. Землю под объект не привели в разрешенный классификатором вид.

Также застройщик не выставил информацию об объекте на сайте администрации карты градостроительного зонирования, что тоже является нарушением. Прокуратура направила в управление архитектуры и градостроительства города представление, по которому разрешение на постройку должны аннулировать.

— По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования разрешение на строительство указанного многоквартирного дома отменено, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Нарушенные правила строительства посчитали достаточными, чтобы отказаться от постройки. О дальнейшей судьбе объекта не сообщается. Возможно, строительство продолжится по другому плану.