Строительство многоэтажки в Ессентуках отменили из-за найденных нарушений

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Прокуратура города Ессентуки провела проверку строительства многоэтажного здания, расположившегося в курортной зоне города. Оказалось, разрешенный проект на строительство отличатся от того, что собираются строить. Землю под объект не привели в разрешенный классификатором вид.

Также застройщик не выставил информацию об объекте на сайте администрации карты градостроительного зонирования, что тоже является нарушением. Прокуратура направила в управление архитектуры и градостроительства города представление, по которому разрешение на постройку должны аннулировать.

— По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования разрешение на строительство указанного многоквартирного дома отменено, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Нарушенные правила строительства посчитали достаточными, чтобы отказаться от постройки. О дальнейшей судьбе объекта не сообщается. Возможно, строительство продолжится по другому плану.