В Минераловодском межрайонном родильном доме родился двухтысячный ребенок

В Минераловодском родильном доме составили юбилейную двухтысячную актовую запись о рождении ребенка. Девочку назвали Амина – она стала седьмым ребенком и пятой девочкой в семье. Об этом сообщил глава Минераловодского округа Ставропольского края.

— Амина Арслановна Мухамеджанова – седьмой ребенок и пятая девочка в семье. К слову, в прошлом году к этому времени зарегистрировали 1702 акта о рождении, – пишет глава округа в своих официальных соцсетях. В округе отмечается рост рождаемости.

С рождением девочку поздравил и губернатор Ставрополья, оставив «письмо в будущее», содержание которого неизвестно. Когда малышка подрастет, она сможет самостоятельно узнать, что ей оставил глава региона.

Также в выходные в Ставрополе ко дню матери, который отмечается 27 ноября, организуют культурную программу с мастер-классами и праздничными концертами.