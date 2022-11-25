В Железноводске сыграли первую свадьбу на Аллее любви

В пятницу, 25 ноября, на Аллее любви в городе-курорте Железноводске прошла первая свадьба.
Аллея расположена рядом с ЗАГСом, поэтому было решено проводить здесь официальные выездные регистрации брака, сообщает пресс-служба мэрии.
Мэр Железноводска Евгений Бакулин отметил, что на аллее подготовили достаточно интересные локации, которые будут притягивать влюбленных и молодоженов.
Например, арт-объект в виде двух больших красных сердец – «индикатор влюбленности». Пары, которые хотят проверить свои чувства, должны приложить ладони к специальным датчикам. После этого сердца должны загореться.