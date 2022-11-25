Многодетным матерям на Ставрополье вручили медали

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил медали «Материнская слава» I и II степени семи жительницам региона. Торжественное мероприятие прошло в преддверии Дня матери в здании краевого правительства, сообщает пресс-служба губернатора.

Медалью I степени наградили мам, которые воспитывают 10 и более детей. Медаль II степени получили матери, родившие 7, 8 или 9 детей. Медалью III степени награждаются женщины, воспитывающие 5 или 6 детей.

Также к наградам полагаются денежные выплаты. Медаль I степени - 200 тыс. рублей, медаль II степени - 150 тыс. рублей и медаль III степени - 100 тыс. рублей.

Отмечается, что всего в ноябре 2022 года медали «Материнская слава» получили 45 многодетных мам Ставрополья.

Ранее сообщалось, что Ставрополье предложит приостановить начисление кредитных процентов военнослужащим. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров в ходе прямой линии.