Губернатор Ставрополья пригласил на личные приемы родственников участников спецоперации

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пригласил родных бойцов, участвующих в специальной военной операции, на личные встречи. Глава региона заявил об этом в ходе прямой линии в пятницу, 25 ноября.

Встречи состоятся в рамках Декады приемов граждан, которые проводит региональное отделение партии «Единая Россия» с 1 по 9 декабря.

- В этих приемах приму участие сам. И прошу своих заместителей, секретарей местных отделений партии подключиться к этой работе, посвятить приемы по проблемам ставропольцев – участников специальной военной операции, – подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что Владимир Владимиров вручил медали «Материнская слава» I и II степеней семерым многодетным мамам Ставрополья.