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НовостиЗдоровье26 ноября 2022 5:48

К утру 26 ноября на Ставрополье медики подтвердили 70 новых случаев заболевания COVID-19

23 человека были госпитализированы в стационары
Анфиса КИМЕНИНИКО
23 человека были отправлены на лечение в медицинские учреждения.

23 человека были отправлены на лечение в медицинские учреждения.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки медики зарегистрировали еще 70 новых случаев заболевания вирусом COVID-19. 55 человек смогли победить болезнь. Еще 23 ставропольца были госпитализированы в специализированные стационары. Об это сообщил глава Ставрополья.

- Заболеваемость остается на невысоком уровне. Но все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, - уточнил Владимир Владимиров. От осложнений коронавируса скончался один ставрополец.

Также среди заболевших 5 человек - это дети. Четыре ребенка находятся на амбулаторном лечении, еще одному потребовалась госпитализация в специализированный стационар.