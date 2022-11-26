К утру 26 ноября на Ставрополье медики подтвердили 70 новых случаев заболевания COVID-19

23 человека были отправлены на лечение в медицинские учреждения. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки медики зарегистрировали еще 70 новых случаев заболевания вирусом COVID-19. 55 человек смогли победить болезнь. Еще 23 ставропольца были госпитализированы в специализированные стационары. Об это сообщил глава Ставрополья.

- Заболеваемость остается на невысоком уровне. Но все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, - уточнил Владимир Владимиров. От осложнений коронавируса скончался один ставрополец.

Также среди заболевших 5 человек - это дети. Четыре ребенка находятся на амбулаторном лечении, еще одному потребовалась госпитализация в специализированный стационар.