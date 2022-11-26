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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 6:17

Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве в Дагестане 19-летнего парня

Родственники погибшего юноши опасаются, что преступники могут избежать ответственности
Алексей ЗИМЕНОК

Жестоким убийством 19-летнего дагестанского жителя заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поставил на контроль расследование этого уголовного дела об убийстве в Дагестане местного жителя. Родня погибшего парня опасается, что все причастные молодые люди могут избежать наказания. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

По данным следствия, 10 ноября 2022 года в одном из населенных пунктов Каякентского района, 18-летний парень на фоне личной неприязни заколол 19-летнего местного жителя. Нападавший нанес множество ударов. Предполагаемому преступнику предъявлено обвинение. По ч. 1 ст. 105 УК РФ он обвиняется в убийстве.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. представить доклад о проведенном комплексе следственных действий, - говорится в опубликованном пресс-релизе.