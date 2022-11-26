В полуфинал конкурса с призом в миллион рублей «Твоя история с билайном» попали рассказы сразу двух жителей Ставрополья

Полуфинал конкурса «Твоя история с билайном».

Конкурс «Твоя история с билайном», посвященный 30-летию компании, вышел на финишную прямую. Оператор провел пять полуфиналов, в которых жюри конкурса оценивало лучшие истории клиентов о том, какую роль билайн сыграл в их жизни. Среди них есть история жительницы Ставрополя Веры Чеесовой и рассказ жителя Пятигорска Ивана Астахова.

В своей истории Вера рассказала, как связь билайн помогла реализации детской мечты. В детстве героиня мечтала дозвониться на радио и принять участие в конкурсе «Игра без слов», но у нее дома не было телефона. Повзрослев, Вера купила сотовый телефон и стала абонентом билайна. Однажды ночью, возвращаясь домой, она услышала по радио ту самую игру. Несмотря на то, что машина Веры двигалась по трассе, сеть билайн не подвела и Вера смогла победить.

Иван Астахов рассказал о том, как в детстве заблудился в лесу с другом и не мог позвонить взрослым, так как у него на счету не было денег. Неожиданно для Ивана «упавший» на счет мобильного бонус от билайна позволил дозвониться до родни и спастись.

Сейчас у жителей Ставропольского края есть возможность посмотреть истории полуфиналистов и поддержать своих земляков, проголосовав за вручение приза зрительских симпатий на сайте проекта.

Кроме Веры Чеесовой из Ставрополя и Ивана Астахова из Пятигорска за приз зрительских симпатий борются полуфиналисты из Южного региона: Ольга Шаповалова из Волгограда, Владимир Татаренко из Сочи, Виолетта Пономарёва-Муратидис из Краснодара. Победителем полуфинала стал житель Астрахани Василий Трофимов.

Вера Чеесова (справа) на полуфинале конкурса «Твоя история с билайном».

Иван Астахов на полуфинале конкурса «Твоя история с билайном»

Финал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря.

Пять историй, выбранных жюри в полуфиналах, будут сыграны на сцене театра «Студия театрального искусства» профессиональными актерами театра и кино. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающего рассказа - миллион рублей.

Судя по сюжетам истории, присланных на конкурс жителями Южного региона, благодаря сотовой связи билайн было создано 20 семей, одной семье удалось спастись в лесу от медведей. Семи абонентам-участникам конкурса сотрудники билайн помогли выйти из различных нестандартных ситуаций. Связь от билайн помогла спасти двух котов, а еще благодаря консультациям по телефону благополучно родился теленок. Многие автомобилисты рассказали о том, как благодаря связи билайн смогли на трассе вовремя получить помощь. Кому-то с помощью одного звонка удалось выйти из сложной ситуации (отстал от автобуса, потерялся с родными).

Всего за тридцать лет работы оператора у клиентов накопилось множество историй: на конкурс было прислано более 4 тысяч рассказов. Чаще всего это были истории про любовь, отношения с близкими, первый опыт использования сотовой связи, а также использование связи в удаленных местах. При этом в 70% случаев помог звонок, в 30% случаев - мобильный интернет.

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