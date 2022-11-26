На Ставрополье водитель погиб из-за превышения скорости

Мужчина скончался от полученных телесных повреждений. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В краевой Госавтоинспекции рассказали, что утром в Предгорном округе небезопасная скорость привела к смертельному ДТП. В автоаварии погиб водитель отечественной легковушки.

По предварительным данным, 26 ноября, примерно в 5 утра на 20 км автодороги «Ессентуки – Бекешевская - Суворовская», мужчина находился за рулем автомобиля Лада Гранта, но не справился с управлением и допустил съезд с основной трассы. Затем машина перевернулась.

Мужчину госпитализировала карета скорой помощи, его доставили в реанимацию, но от полученных тяжелых телесных повреждений - 59-летний водитель скончался. За последние два года водитель к ответственности за вождение в нетрезвом виде не привлекался. После инцидента у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.