В Ставрополе в результате столкновения 4 автомобилей пострадали 2 человека

В результате столкновения транспортных средств в больнице оказались 2 человека. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В Ставрополе в 9:35 на пересечении улицы Доваторцев и Южного Обхода произошла крупная автоавария. В ДТП с участием 4 транспортных средств пострадали два человека.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, столкнулись две иномарки - Хендэ Соната и Хендэ Крета, а также грузовой ЗИЛ и трактор. Все транспортные средства двигались в попутном направлении.

- Водители Креты и Сонаты доставлены в больницу, - уточнили в ведомстве. В настоящее время на месте ДТП работают наряды ДПС, все обстоятельства случившегося уточняются.

В Госавтоинспекции Ставропольского края также предупредили, что на данном участке дороге движение временно затруднено.

- Просим выбирать альтернативные маршруты движения, - обратились сотрудники ДПС к ставропольским водителям.