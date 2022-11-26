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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 9:39

В Кабардино-Балкарии при пожаре погибла женщина

Инцидент произошел в станице Екатериноградская
Анфиса КИМЕНИНИКО
Огонь охватил территорию частного домовладения. Фото: МЧС по КБР

Огонь охватил территорию частного домовладения. Фото: МЧС по КБР

В МЧС по респеблике Кабардино-Балкарии рассказали, что на пожаре в станице Екатериноградской погибла женщина. Огонь охватил частное домовладение.

В диспетчерскую спасательной службы в 10 часов утра 26 ноября поступил звонок. Сообщалось, что в станице Екатериноградская, по улице Пролетарской, начался пожар в доме. Прибывшим на место спасателям удалось ликвидировать пожар в 11:10. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы 4 сотрудника МЧС и 1 единица техники. После ликвидации пожара в домовладении обнаружили тело местной жительницы без признаков жизни.

- Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются, - прокомментировали происшествие в ведомстве.