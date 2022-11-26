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НовостиОбщество26 ноября 2022 11:47

В ГИБДД по Ставропольскому краю предупредили водителей о сильном тумане на дорогах

Густой туман может стать причиной возникновения ДТП
Анфиса КИМЕНИНИКО
Сотрудники ГИБДД просят ставропольский водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.

Сотрудники ГИБДД просят ставропольский водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Регион окутал густой туман. В ГИБДД по Ставропольскому краю рассказали, что видимость в некоторых районах края очень низкая, из-за этого участились случаи ДТП.

- Из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции уже произошло попутное столкновение 4 автомобилей на проспекте Кулакова (не доезжая поворота на Северный обход), - пояснили сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья в официальном телеграм-канале.

Сотрудники регионального ведомства рекомендуют ставропольским водителям отложить поездки на личном транспорте до установления более благоприятных погодных условий.