В ГИБДД по Ставропольскому краю предупредили водителей о сильном тумане на дорогах

Сотрудники ГИБДД просят ставропольский водителей воздержаться от поездок на личном транспорте. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Регион окутал густой туман. В ГИБДД по Ставропольскому краю рассказали, что видимость в некоторых районах края очень низкая, из-за этого участились случаи ДТП.

- Из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции уже произошло попутное столкновение 4 автомобилей на проспекте Кулакова (не доезжая поворота на Северный обход), - пояснили сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья в официальном телеграм-канале.

Сотрудники регионального ведомства рекомендуют ставропольским водителям отложить поездки на личном транспорте до установления более благоприятных погодных условий.