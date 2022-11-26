Эксперты прокомментировали «прямую линию» губернатора

В пятницу, 25 ноября, глава Ставрополья провел свою традиционную «прямую линию» в соцсетях. В этот раз она была посвящена общению с родственниками участников спецоперации.

- Для меня важно их услышать, чтобы мы смогли со всем разобраться и всем помочь. Нет разницы, как именно воин пришел на службу - по контракту, добровольцем или в рамках частичной мобилизации, - сказал Владимир Владимиров.

В большинстве случаев губернатора спрашивали о порядке получения выплат, оформлении тех или иных льгот. Были и просьбы о помощи в быту. На те вопросы, что не требовали проработки, губернатор Ставрополья отвечал во время эфира, по остальным - дал поручения и пообещал решить до Нового года.

Комментируя «прямую линию», политолог Павел Данилин, к примеру, целью проведения ее назвал оперативность помощи родственникам мобилизованных и пострадавших в СВО: «Это важно для людей и как проявление гражданской позиции губернатора, и как личностная помощь. Кроме того, такие прямые линии помогают оперативному штабу собрать фактуру и ту базу, с которой потом будут работать волонтеры, помогающие семьям».

Другой эксперт, социолог Виктор Потуремский считает, что такие мероприятия хоть и рассчитаны на определенную аудиторию, «оказывают влияние на общественные настроения в целом».