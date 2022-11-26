Рамзан Кадыров поблагодарил Президента России за внимание к чеченским бойцам

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

Перед рабочей встречей с Рамзаном Кадыровым глава государства встретился с матерями военнослужащих. Он высоко отметил заслуги первого президента Чечни Ахмата Кадырова в нормализации ситуации в республике.

- То, что произошло на чеченской земле, и та нормализация, которая произошла, – это, прежде всего, заслуга самого чеченского народа и Ахмат-Хаджи, который отдал жизнь за свой народ, за чеченцев, – заключил глава России при встрече с матерями участников СВО.

Рамзан Кадыров выложил видеоролик из зала, где проходила официальная встреча, в своем телеграм-канале.

- Это было сложное, опасное, и очень тяжелое время. Полнейшая неопределенность, незнание того, что необходимо делать дальше пугало больше всего. Ахмат-Хаджи видел, какое будущее нужно чеченскому народу, - пояснил политик и поблагодарил главу государства за оказанную в то время поддержку.

Всего на встрече с Путиным присутствовали 17 матерей российских военных, которые участвуют в СВО. Женщины приехали из разных регионов России. Одна из присутствующих, чеченская домохозяйка Жарадат Агуева уточнила, что в настоящий момент у нее служат два сына.

Женщина заявила, что глава Чечни обеспечивает всем необходимым не только бойцов, которые отважно показывают себя в ходе СВО, но и их жен и всех детей. Владимир Путин пообещал Агуевой, что передаст Кадырову ее добрые слова в его адрес.

Затем глава государства провел рабочую встречу с лидером Чеченской Республики. Владимир Путин поблагодарил чеченских военных за мужество, патриотизм, в том числе и за достижения бойцов на линии фронта, за их большой опыт.

В разговоре с президентом России Кадыров проинформировал его о комплектовании нового подразделения Минобороны России, а также Росгвардии в Чеченской Республике. Глава региона также во всех деталях рассказал о техническом оснащении своих бойцов.