На Ставрополье полицейские задержали мужчину с тремя банками растительного наркотика

В доме у местного жителя полицейские обнаружили три банки с растительным наркотиком. Фото: МВД по Ставропольскому краю

В пресс-службе МВД по Ставропольскому краю рассказали, что сотрудники ведомства обнаружили у жителя три стеклянны банки с наркотиками. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

В местном отделе полиции было получено сообщено о том, что житель Кочубеевского округа хранит в домовладении запрещенные вещества. Полицейские отправились на указанный адрес. При обыске оперативники обнаружили три банки с марихуаной общей массой больше 300 граммов. Задержанный мужчина объяснил полицейским, что наркотики хранил для личного употребления.

Следственным отделом ОМВД России «Кочубеевский» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ели его вина будет доказана, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.