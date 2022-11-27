На Ставрополье поймали пенсионера, вымогавшего деньги у рыночного торговца

На Ставрополье расследуют уголовное дело по факту вымогательства. Подозреваемый пытался "крышевать" местный рынок, рассказывает региональное ГУ МВД.

Уголовное разбирательство началось после того, как в Нефтекумске к бизнесмену, торговавшему на местном рынке, подошел неизвестный. Он потребовал у него 18 тысяч рублей за покровительство, в противном случае обещал расправиться с ним физически. Бизнесмену пришлось подчиниться, но как только злоумышленник ушел - он вызвал полицию.

Выяснилось, что к содеянному причастен 69-летний ранее судимый местный житель. В отделе полиции он сознался во всем. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".