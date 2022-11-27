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НовостиОбщество27 ноября 2022 6:23

На Ставрополье поймали пенсионера, вымогавшего деньги у рыночного торговца

Возбуждено уголовное дело
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

На Ставрополье расследуют уголовное дело по факту вымогательства. Подозреваемый пытался "крышевать" местный рынок, рассказывает региональное ГУ МВД.

Уголовное разбирательство началось после того, как в Нефтекумске к бизнесмену, торговавшему на местном рынке, подошел неизвестный. Он потребовал у него 18 тысяч рублей за покровительство, в противном случае обещал расправиться с ним физически. Бизнесмену пришлось подчиниться, но как только злоумышленник ушел - он вызвал полицию.

Выяснилось, что к содеянному причастен 69-летний ранее судимый местный житель. В отделе полиции он сознался во всем. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".