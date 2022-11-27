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НовостиПроисшествия27 ноября 2022 8:01

Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Ставропольском крае

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по СК

Фото: УГИБДД по СК

В Ставропольском крае в ДТП пострадали мотоциклист и его ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась днем 26 ноября в селе Чернолесское. "Приора", поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу и столкнулся с ним. Пострадали 36-летний мотоциклист и его шестилетний сын, который был в мотолюльке. Тяжесть травм связана с тем, что у них не было мотошлемов.

- Водитель Приоры, 39-летняя местная жительница, в ДТП не пострадала. Выяснилось, что за последние 2 года она неоднократно привлекалась к ответственности за нарушение скоростного режима, - сказано в сообщении УГИБДД.

Кроме того, выяснилось, что у мотоциклиста нет прав. А недавно его поймали пьяным за рулем. Сам транспорт не был зарегистрирован. На водителя составили административные материалы.