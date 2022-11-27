В Кисловодске за 400 млн рублей благоустроят берег Старого озера

В Кисловодске благоустроят береговую линию озера. На эти нужды выделят 400 млн рублей.

Власти рассказали, что уже закончили реконструкцию чаши Старого озера. Проект благоустройства уже находится на государственной экспертизе. Планируется, что там установят большую спортивную зону: площадки для игры в волейбол, баскетбол, футбол, памп-трек и ролледром. Кроме того, в проекте предусмотрены детские площадки и зоны для массового отдыха.

Отмечается, что 385 млн рублей из той суммы покроют из федерального бюджета. Работы закончат к концу 2024 года.