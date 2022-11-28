Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье28 ноября 2022 5:25

За сутки с 27 на 28 ноября на Ставрополье коронавирусом заболели 11 человек

При этом выздоровели 9 человек, летальных исходов нет
Данил Юрков

На Ставрополье за последние сутки с 27 на 28 ноября от коронавируса выздоровели 9 человек, в том числе один несовершеннолетний. Госпитализация понадобилась 15 пациентам. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заражения «короной».

— За прошедшие сутки из под медицинского наблюдения выписано 9 человек. Уровень заболеваемости продолжает оставаться на низких отметках. Новых летальных случаев нет. Но все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация от коронавируса продолжается: за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 88 человек, а полный курс иммунизации прошел 41 человек. Получить вакцину можно в медучреждениях.

Тем временем на начало недели 28-29 ноября в Ставропольском крае ожидаются ночные морозы. Гидрометцентр сообщает об ухудшении погодных условий.