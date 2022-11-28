В тройной аварии на Ставрополье пострадали подростки

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

На 7 километре дороги «Минеральные Воды – Кисловодск» примерно в 21:00 27 ноября водитель «VOLVO-S80» ехал по участку дороги, где проводится ремонт. Там стояли знаки, ограничивающие допустимую скорость до 50 километров в час. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Неожиданно для едущих позади машин иномарка остановилась для разворота, хотя дорожная разметка не позволяет совершить такой маневр. Сзади ехала «Лада Калина», водитель которой не смог так же резко остановиться и уйти от удара. По инерции авто врезалось в «Шевроле Ниву».

В результате тройной аварии пострадали 17-летняя и 16-летняя пассажирки «Калины» – у них травмы головы и гематомы на лице. Водители в происшествии не пострадали.

За рулем иномарки сидел 64-летний житель Краснодарского края. Мужчина был трезвый, но недавно был оштрафован за выезд на встречную полосу. По факту аварии проводится проверка.