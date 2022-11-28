К майским праздникам 2023 года в Ставрополе сделают новый сквер

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В 2023 году в Ставрополе появится новая зона отдыха, которую расположат на пересечении улиц Артема и Михаила Морозова. На данный момент место не благоустроено, что и надо будет исправить. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Площадку очистят от всех конструкций, заменят старую брусчатку, установят лавочки, урны и фонари. Центральное место в новом сквере, по замыслу проектировщиков, должна занять современная городская инсталляция, – пишет ведомство со ссылкой на слова главы города.

Также специалисты займутся озеленением территории: старые и засохшие деревья удалят, а после посадят новые. В сквере будет обустроен газон, цветник и изгородь из декоративных кустарников, которая отделит проезжую часть от зоны отдыха. Точную дату открытия не называют.