«Прибыль» от Уралсиба признана лучшей в первой пятерке дебетовых карт

Фото: банк Уралсиб

Флагманский продукт банка Уралсиб – дебетовая доходная карта «Прибыль» с процентом на остаток - заняла первое место в рейтинге портала Банки.ру. При подведении итогов аналитики учитывали размеры ставок и другие параметры.

Популярность карты «Прибыль» объясняется сочетанием выгоды и удобства для пользователей. Это, в первую очередь, кешбэк за покупки и начисление процента на остаток. Карту можно заказать онлайн и получить доставкой.

В первый месяц использования карты клиенту начисляется 11% годовых (это максимальная ставка) на ежедневный остаток не более полумиллиона рублей. Начиная со второго месяца уже учитываются траты: если они превышают 10 тысяч рублей, начисление и процент сохраняются в том же размере. С третьего месяца при условии покупок не менее чем на 10 тысяч ставка – 7,5%. При иных обстоятельствах она снижается до 0,1% годовых. На сумму свыше 500 тысяч рублей процент на ежедневный остаток не начисляется.

При условии ежемесячных трат с карты на сумму не менее десяти тысяч рублей клиент ничего не тратит за обслуживание, при меньшей сумме покупок в месяц будет взиматься по 99 рублей. Чтобы снять деньги без комиссии, можно воспользоваться банкоматами Уралсиб или банков-партнеров.

Узнать больше о преимуществах дебетовой карты «Прибыль» можно по номеру 8-800-250-57-57, у специалистов в ближайшем филиале банка или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»