Студент-наркокурьер хотел сбыть 45 граммов синтетических наркотиков в Ставрополе

В Ставрополе правоохранители задержали 20-летнего гражданина Республики Узбекистан, который обучается в одном из крупнейших ВУЗов Северо-Кавказского федерального округа. Парня поймали в состоянии наркотического опьянения, его доставили в отделение полиции и провели досмотр.

— В ходе личного досмотра у молодого человека правоохранителями обнаружены и изъяты 24 полимерных пакета с веществом бежевого цвета, – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Экспертиза показала, что изъятое – это синтетический наркотик общей массой в 45 граммов. Наркокурьер хотел сбыт вещества на территории Ставрополя, оставляя «закладки». Завершить преступную деятельность у молодого человека не получилось.

В отношении парня возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков – ему грозит до 15 лет тюрьмы. По ходатайству следователя студент заключен под стражу.