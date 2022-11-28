Сотрудник автосалона в Ставрополе обманул женщину на 115 тысяч рублей

В августе 2022 года жительница соседней республики пришла в автосалон города Ставрополя, чтобы приобрести себе машину в кредит. В пресс-службе прокуратуры Ставропольского края рассказали, в чем был подвох.

При оформлении документов сотрудник выдал документы на оформление кредита на авто, в котором был пункт об абонентской помощи на дорогах, которой можно воспользоваться только в Ставрополе и в 50 километрах от границ города.

Сумма абонентской помощи, которой женщина не сможет воспользоваться по месту своего проживания, составила почти 6 тысяч рублей, а вот консультация по поводу услуги – 109 тысяч рублей. В необоснованно завышенной цене теперь разбираются правоохранители.

— В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, – пишет ведомство.

Женщину ввели в заблуждение по поводу оказания услуг, а неизвестный получил 115 тысяч рублей. Уголовное дело по факту мошенничества расследуется.