Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 ноября 2022 8:08

В Кисловодске поступило сообщение о минировании музыкальной школы

Проводится эвакуация
Данил Юрков

Сообщение о минировании музыкальной школы имени В.И. Сафонова в Кисловодске поступило сегодня, 28 ноября. На данный момент проводится эвакуация людей из здания, а после спецслужбы проведут проверку, чтобы найти и обезвредить взрывчатое вещество, если оно там есть.

— Поступило сообщение о минировании музыкальной школы имени В.И. Сафонова. Детей эвакуируем, ждем кинологов, – пишет глава города Кисловодска в своих официальных соцсетях. Правоохранители проверят здание в ближайшее время.

Такие сообщения поступают в учреждения и общественные места Ставрополья с некоторой периодичностью. Злоумышленники остаются неизвестными, людей эвакуируют из зданий и парализуют работу. Тем не менее взрывчатых веществ в здании часто не находят, эвакуация происходит в целях обеспечения безопасности населения.