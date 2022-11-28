В Кисловодске поступило сообщение о минировании музыкальной школы

Сообщение о минировании музыкальной школы имени В.И. Сафонова в Кисловодске поступило сегодня, 28 ноября. На данный момент проводится эвакуация людей из здания, а после спецслужбы проведут проверку, чтобы найти и обезвредить взрывчатое вещество, если оно там есть.

— Поступило сообщение о минировании музыкальной школы имени В.И. Сафонова. Детей эвакуируем, ждем кинологов, – пишет глава города Кисловодска в своих официальных соцсетях. Правоохранители проверят здание в ближайшее время.

Такие сообщения поступают в учреждения и общественные места Ставрополья с некоторой периодичностью. Злоумышленники остаются неизвестными, людей эвакуируют из зданий и парализуют работу. Тем не менее взрывчатых веществ в здании часто не находят, эвакуация происходит в целях обеспечения безопасности населения.