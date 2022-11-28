В Кисловодске эвакуируют пять учреждений после сообщения о минировании

Сегодня, 28 ноября, в городе Кисловодске четыре школы – №4, 8, 16 и 9 – получили сообщение о минировании задний. Ранее подобное сообщение получала музыкальная школа имени В.И. Сафонова. На данный момент специалисты начали работу по поиску и устранению взрывчатых веществ.

— Поступили еще сообщения о минировании общеобразовательных школ № 4, 8, 16, 9. Детей эвакуируют, работают специалисты, – пишет глава города в своих официальных соцсетях. Музыкальная школа получила сообщение раньше, людей из нее вывели, а специалисты начали разбираться с проблемой.

На данный момент неизвестно, находятся ли в действительности взрывчатые вещества или злоумышленники вновь сообщили о минировании, чтобы парализовать учебный процесс в учреждениях. Пока специалисты не разберутся с проблемой, учеба не продолжится, люди выходят на улицу в безопасность.