На 103 году жизни умерла участница ВОВ, служившая на Военно-Осетинской дороге

Фото: официальный сайт постоянного правительства республики Северная Осетия-Алания при Президенте РФ

В Москве на 103 году жизни умерла участница Великой Отечественной войны, которая служила в действующей армии стратегического значения на Военно-Осетинской дороге.

Аза Алихановна Мзокова родилась 30 мая 1920 года, во время войны участвовала в подрывных работах и получила 10 боевых медалей. Также она была награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», орденом Отечественной войны и знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.», как сообщают в московской осетинской общине.

— Когда мобилизовали всю молодежь, я оставалась в Осетии. Была медсестрой, ухаживала за ранеными. У меня была подруга – машинистка райисполкома. И мы с ней вместе написали заявления с просьбой призвать нас в действующую армию, – пишут слова героини на официальном сайте постоянного правительства республики Северная Осетия-Алания при Президенте РФ в архиве, посвященном Азе Алихановне.

На данный момент неизвестна точная причина кончины героини, а также о том, как будут проходить похороны.