На Ставрополье 45-летний работник животноводческой фермы убил коллегу

В Андроповском округе Ставрополья в отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следствие считает, что 11 ноября 2022 года вблизи села Алексеевского между двумя работниками животноводческой фермы произошел конфликт, в результате которого началась драка.

— В ходе ссоры подозреваемый нанес 51-летнему потерпевшему не менее 10 ударов ногами в область головы и туловища, а затем столкнул его в пруд. В результате полученных телесных повреждений мужчина не смог выбраться из воды и утонул, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Мужчину задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу. На данный момент проводится осмотр места происшествия и судебные экспертизы. После расследования уголовное дело направят в суд, где решится судьба мужчины.