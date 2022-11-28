Забронировать отель на Кавминводах и спланировать досуг стало проще и удобнее

Курорты КМВ вошли в топ-5 направлений для внутреннего туризма. Фото: travel.mts.ru

Турпоток на Ставрополье продолжает расти - в этом году количество отдыхающих в регионе выросло на 30%, а курорты КМВ вошли в топ-5 направлений для внутреннего туризма.

И чтобы удовлетворить растущие запросы путешественников, улучшить для них возможности онлайн-бронирования гостиниц, покупки в интернете билетов, МТС запустила новый сервис на платформе travel.mts.ru. Теперь для туристов доступны более ста отелей во всех городах Кавминвод и Ставрополе.

МТС Travel поможет заменить ушедшие из страны импортные аналоги. На площадке, кроме отелей и гостиниц, уже доступны некоторые санатории, и их список будет расширяться.

И, конечно, планировать свой отпуск с МТС Travel могут и сами ставропольцы - для них по всей России доступны более 14 тысяч вариантов размещения, в том числе на популярных у жителей края курортах Кубани, Дагестана, в городах «Золотого кольца», а также в отелях Приэльбрусья, что особенно актуально в преддверии горнолыжного сезона.