За минувшую неделю с 21 по 27 ноября жители Ставрополья отдали мошенника 50 млн

На Ставрополье за прошедшую неделю с 21 по 27 ноября люди отдали мошенникам более 50 млн рублей. Правоохранители проводят работу по противодействию мошенничеству, однако злоумышленники все еще находят новые уловки, чтобы обмануть граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Так, в отделение полиции в городе Ставрополе пришло заявление от 49-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что ей позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил о том, что на ее имя хотят оформить кредит. Чтобы не допустить этого, ей надо было взять кредит самостоятельно, а после перевести деньги на «безопасный» счет. После этого взятый кредит аннулируется.

Женщина последовала совету «сотрудника», однако после перевода 550 тысяч рублей и долгого ожидания аннулирования поняла, что ее обманули. Потерпевшая обратилась в полицию. В отношении неизвестного возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Правоохранители просят быть бдительными при общении с незнакомцами, а также незамедлительно сообщать о совершенных преступлениях в полицию.