Водитель-нарушитель сбила велосипедиста в Ставрополе

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе велосипедист попал под колеса «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ». Машина поворачивала на перекрестке, 51-летняя водитель, жительница города, не предоставила преимущество велосипедисту, который ехал в попутном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Ставропольского края.

Велосипедист, 33-летний мужчина, госпитализирован с разными травмами в городскую больницу. О его состоянии не сообщается. Водитель не пострадала, однако оказалось, что за последние два года женщина 82 раза привлекалась к ответственности за превышение скоростного лимита.

Женщина была трезвая во время аварии. По факту происшествия проводится проверка, чтобы установить все детали произошедшего.

Также на Ставрополье произошла тройная авария, в которой пострадали два подростка. Водитель решил нарушить правила дорожного движения и спровоцировал столкновение с одной машиной, которая по инерции отлетела в другую.