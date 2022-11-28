За неделю с 21 по 27 ноября на Ставрополье поймали 222 пьяных водителя

На Ставрополье за прошедшую неделю с 21 по 27 ноября поймали 222 пьяных водителя, из них 13 сели в таком состоянии за руль повторно – им грозит уголовная ответственность.

Самым «нетрезвым» днем стало воскресенье, 27 ноября, когда был пойман 41 пьяный водитель. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Так, на «Подъезде к городу Ставрополю» автоинспекторы заметили иномарку, которая двигалась посреди дороги. Машину остановили, за рулем сидел 35-летний житель Шпаковского округа с признаками опьянения.

Мужчина согласился пройти тест на алкоголь. Прибор показал 0,9 миллиграмм паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что считается сильным состоянием опьянения.

— В отношении водителя был собран административный материал. Гражданину грозит лишение прав на 1,5-2 года и штраф 30 тысяч рублей. Автомобиль помещен на штрафстоянку, – пишет ведомство.