По президентской программе в 11 школах Ставрополья сделали капремонт

В 11 школах Ставрополья сделали капитальный ремонт по президентской программе, дети уже могут прийти в обновленные здания. В учреждениях появилась новая мебель, внутренняя отделка обновлена. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края в своих официальных соцсетях.

— Капремонты продолжим в следующем году. План работы – 31 школа края. Для выполнения такого значительного объема работ край вложит в софинансирование программы обновления школ 3 миллиарда рублей из региональной казны, – пишет глава региона.

Как пояснил губернатор, в некоторых школах ремонт идет даже в учебное время потому, что капремонт большого здания – это долгое дело. При этом занятия не отменяются, некоторых детей временно переводят в другие школы.

Ранее сообщалось о негодовании родителей и общественников по поводу перевода учеников в другие школы – люди не верят, что все дети помещаются в учреждения. На данный момент речи о переводе учащихся на «дистанционку» не ведется.