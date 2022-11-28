На Ставрополье женщина планировала сбыть 360 граммов синтетических наркотиков

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье сотрудники полиции во время патрулирования заметили женщину, которая при виде них стала нервничать и быстро пыталась удалиться в другую сторону, из-за чего правоохранители задержали ее.

Полицейские доставили женщину в отделение, чтобы выяснить все обстоятельства. В ходе досмотра правоохранители нашли у нее 32 полимерных свертка с порошком. Их отправили на экспертизу.

— Проведенная экспертиза показала, что в них находился синтетический наркотик – метилэфедрон – массой около 360 граммов, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Женщина созналась в содеянном и объяснила, что купила наркотики в интернете, чтобы раскидать «закладки». В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт веществ. Женщине грозит длинное тюремное заключение.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают канал сбыта наркотиков.