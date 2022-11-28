Ставропольский подрядчик сорвал сроки контракта и нанес ущерб в 199 млн рублей

В марте 2021 года между школой №1 в селе Арзгир Ставропольского края и обществом с ограниченной ответственностью был заключен муниципальный контракт на сумму более 278,5 млн рублей. Подрядчик должен был закончить строительство до 1 августа 2022 года.

Прокуратура наблюдала за ходом строительства и неоднократно напоминала про то, что нарушение сроков работ будут караться по закону. Только вот подрядчика это не остановило – в дату сдачи проект был закончен на 21,5%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— Объем неисполненных подрядчиком обязательств составил более 199 млн рублей, в связи с чем заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, – пишет ведомство.

В отношении исполнителя контракта возбуждено дело об административном правонарушении за неисполнение обязательств. За такое подрядчику грозит штраф от однократной до трехкратной суммы нанесенного им ущерба. Школа заключает другой муниципальный контракт.