В Пятигорске 19-летний парень украл ювелирное изделие

С заявлением о краже ювелирного изделия к правоохранителям обратилась 37-летняя жительница Пятигорска. Полицейские взялись за дело и установили, что к преступлению причастен 19-летний знакомый потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Молодого человека доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Установлено, что гражданин находился в гостях у заявительницы и знал, где она хранит драгоценности, – пишет ведомство.

Парень дождался, пока женщина отвлечется от него, и украл ювелирное изделие. Украшение злоумышленник продал третьим лицам, а деньги потратил на себя. Сумму ущерба оценили в 20 тысяч рублей.

Похищенное изъяли и после процессуальных действий вернут владелице. В отношении парня, однако, возбудили уголовное дело за кражу. После расследования материалы направят в суд, где решится судьба злоумышленника.