«Россети Северный Кавказ» продолжают активную борьбу с энерговоровством в СКФО

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты группы «Россети Северный Кавказ» за 10 месяцев 2022 года пресекли в регионах СКФО хищения электроэнергии почти на 519 млн рублей. Всего энергетиками выявлен 3 781 факт неучтенного потребления электроэнергии объемом более 133,4 млн кВт.ч. Из указанного количества нарушений 2 137 приходится на безучетное энергопотребление в обход прибора учета, 1 644 случая – бездоговорное расходование энергоресурса.

Итоги работы про пресечению фактов энерговоровства в январе-октябре текущего года на 368 фактов (порядка 10 млн кВт. ч) превышает объем предотвращенных хищений электроэнергии за аналогичный период прошлого года.

«Лидером» среди регионов Северного Кавказа и по количеству энерговоровства, и по сумме ущерба является Дагестан. Здесь энергетики с начала года выявили 2 232 факта хищения объемом свыше 88 млн кВт.ч. на сумму более 345 млн рублей.

Энергетики напоминают, что энерговоровство – одна из основных причин нарушений энергоснабжения. Несанкционированное подключение к сетям – это неконтролируемая нагрузка на энергообъекты, которая может спровоцировать отключения и скачки напряжения. Именно поэтому, в интересах добросовестных потребителей энергоресурса, специалисты компании продолжат активную работу по выявлению и предотвращению фактов энергохищения.

Кроме того, неучтенное потребление электроэнергии и самовольное подключение к электрическим сетям влечет штрафные санкции. При крупных размерах хищения возможна уголовная ответственность.