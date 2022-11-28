На Ставрополье мужчина срезал и продал 20 метров металлической трубы

В городе Нефтекумске Ставропольского края правоохранители закончили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении 47-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Установлено, что в один из дней мужчина заметил в парке лежавшую на земле поливную металлическую трубу. Тогда в его голову закрались преступные мысли о том, чтобы украсть ее.

Подумал и сделал: рано утром мужчина отпилил ножовкой 20 метров трубы. После он распилил ее на отрезки и спрятал неподалеку от места преступления. Позже он и приятель сдали краденное, а деньги потратили на себя.

— Следствием собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности граждан. В настоящее время уголовное дело направлено в Нефтекумской районный суд для рассмотрения по существу, – пишет ведомство.