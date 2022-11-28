Поджигатель со Ставрополья уничтожил четыре тонны соломы

В Советском округе Ставрополья к правоохранителям пришел мужчина, который сообщил, что неизвестный поджег его хозяйственную постройку. Из-за этого сгорели более четырех тонн хранящейся там соломы.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 38-летний сосед заявителя. Мужчину доставили в отделение, чтобы выяснить все произошедшее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Установлено, что накануне между соседями произошел конфликт, и ночью, находясь в состоянии опьянения, мужчина проник на территорию домовладения заявителя и поджег хозпостройку, – пишет ведомство.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. После расследования материалы передадут в суд, где решится судьба злоумышленника.