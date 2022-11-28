Руководство ПАО «Россети» проводит системную работу по недопущению фактов коррупции в зоне ответственности компании

Фото: «Россети»

Во взаимодействии с Управлением «П» 4 Службы ФСБ России, Управлением ФСБ России по Республике Дагестан и Министерством внутренних дел по Республике Дагестан блок безопасности компании «Россети Северный Кавказ» провел проверку в отношении бывших и нынешних сотрудников филиала «Дагэнерго»: экс-директора М. Абдурашидова (уволен в мае 2022 года), заместителя директора-главного инженера М. Ханапиева, заместителя директора по реализации и развитию услуг С. Маммаева и начальника управления технологического присоединения и перспективного развития С. Абакарова.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ. Своими действиями он нанесли компании ущерб в особо крупном размере.

Энергокомпания оказывает содействие следствию.