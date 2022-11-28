На Ставрополье пассажир из Турции планировал незаконно ввезти 467 картин

Таможенники обнаружили в багаже у мужчины почти 500 картин. Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления

Сотрудники Минераловодской таможни нашли у пассажира, прибывшего из Стамбула, 467 картин в чемодане. Выяснилось, что мужчина пытался переместить незадекларированные через «зеленый» коридор. Пассажир рейса был задержан.

В общей сумме сотрудники Северо-Кавказского таможенного управления насчитали 29 текстильных тканей 1,5х5,5 м, с напечатанными на них пейзажами, портретами и натюрмортами. Также мужчина планировал ввезти 5 тысяч электрических лампочек и 1 тысячу блоков управления для подсветки картин.

При обнаружении груза мужчина пояснил, что все предметы ему нужны для развития его творческих навыков. Но такое большое количество полотен указывало на то, что это коммерческая партия.

- Товары изъяты и отправлены на экспертизу. После оценки стоимости будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в официальном пресс-релизе ведомства.

Теперь правонарушителю грозит административная ответственность - штраф в размере от 1/2 до двукратного размера стоимости предметов правонарушения.