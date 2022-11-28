Самый большой ореховый сад высадят на Ставрополье

В Изобильненском округе Ставропольского края инвестор начал заклдаку орехового сада площадью 400 га. Об этом информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

Отмечается, что в 2022-2023 годах в Изобильненском округе планируется высадить фундук на площади 400 га. Ореховый сад будет крупнейшим в Ставрополье.

На сегодняшний день ореховые сады существуют в нескольких округах: Кочубеевском, Курском, Новоалександровском и Предгорном. Их площадь превосходит 600 га. В них выращивается миндаль, фундук и грецкий орех.