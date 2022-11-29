Автомобиль загорелся после аварии с четырьмя пострадавшими на Ставрополье

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Предгорном районе Ставропольского края 28 ноября примерно в 18:30 на 24 километре дороги «Минеральные Воды – Кисловодск» водитель «Форд Эксплорер» ехал в тумане по зоне дорожных работ.

Ограничение скорости на участке – 50 км/ч, однако водитель превысил допустимую скорость и врезался в железобетонное ограждение. Автомобиль загорелся, а люди стали быстро покидать транспорт. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель и еще три пассажира успели выйти из машины – их доставили в больницу. У пассажиров тяжелые переломы и травмы, а 44-летний водитель, житель Кисловодска, отделался только ушибами. У него взяли кровь, чтобы узнать, был ли мужчина пьяный.

Также автоинспекторы увидели, что на автомобиле стояли летние шины. По факту аварии проводится проверка.