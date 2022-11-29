В Ставрополе мошенник обманул женщину на 800 тысяч рублей

Жительнице Ставрополя позвонил неизвестный, который сообщил о якобы попытке взять на ее имя кредит. Чтобы избежать этого, женщине, по словам собеседника, надо было самостоятельно взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. После перевода задолженность должна была исчезнуть. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Введенная в заблуждение гражданка, следуя инструкциям злоумышленника, перечислила 800 тысяч рублей, – пишет ведомство.

На данный момент правоохранители ищут злоумышленника. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, за которое предстоит ответить лже-сотруднику банка.

Полиция Ставрополья просит граждан быть бдительными при общении с незнакомцами. Если неизвестные представляются сотрудниками банка и сообщают о проблемах со счетами, следует прервать разговор. Можно самостоятельно узнать о состоянии средств, позвонив напрямую в банк.